Освободим все временно оккупированные территории — Зеленский

30 апреля, 23:38
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Владимир Зеленский (Фото:Владимир Зеленский/Telegram)

Владимир Зеленский (Фото:Владимир Зеленский/Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия освободит все территории, которые временно захватили и оккупировали российские войска.

Война России против Украины — главные события 30 апреля

Глава государства отметил, что нормальная жизнь вернется во все города и села Украины.

«Будут освобождены и Херсон, и Новая Каховка, и Мелитополь, и Бердянск, и Днепрорудное и все другие временно оккупированные города и общины, в которых оккупанты притворяются сейчас якобы хозяевами», — заявил президент.

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Зеленский подчеркнул, что Россия не способна обеспечить нормальную жизнь людей даже на территории своей страны.

«Украинский флаг вернется повсюду, где он должно быть по праву. Вернется вместе с нормальной жизнью, которую Россия просто не способна обеспечить даже на своей собственной территории», — заявил Зеленский.

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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Владимир Зеленский Война России против Украины

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