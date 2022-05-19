Зеленский наградил 197 украинских военных, пятерых — посмертно

19 мая, 04:40
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Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В среду, 18 мая, президент Украины Владимир Зеленский наградил 197 украинских защитников, которые воюют против российских оккупантов.

Война России против Украины — главные события 18 мая

«И как это уже традиционно — вечером подписал указ о награждении наших героев. 197 военнослужащих Вооруженных Сил Украины отмечены государственными наградами. Пятерых из них — посмертно», — заявил президент.

Видео дня
https://www.youtube.com/embed/pd-wWxwZelA

Полный список награжденных и категории наград доступны на сайте президента Украины.

Также Зеленский вручил орден Золотая звезда военнослужащим, которым раньше присвоил звание Героя Украины. Награды получили полковник Сергей Барановский за мужество и эффективность в боях на Донбассе и полковник Сергей Мусиенко за личную храбрость и успехи в боях в Харьковской области.

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Зеленский вручает орден Золотая звезда (Фото: Офис президента)
Зеленский вручает орден Золотая звезда / Фото: Офис президента
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Война в Украине Владимир Зеленский Война России против Украины

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