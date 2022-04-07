Почти на каждой улице — как в Буче. Зеленский заявил, что мир ужаснется последствиями атаки оккупантов на Мариуполь

7 апреля, 23:35
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Уничтоженная техника российских оккупантов в Буче (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)

Уничтоженная техника российских оккупантов в Буче (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир ужаснется, когда станут известны последствия зверств российских оккупантов в Мариуполе.

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По словам президента, масштабы трагедии в городе превышают ужасные последствия действий оккупантов в Киевской области.

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«Что будет, когда мир узнает правду о том, что российские войска наделали в Мариуполе? Там почти на каждой улице — как в Буче и других городах и поселках Киевской области», — заявил Зеленский.

Глава государства отметил, что российская пропаганда хочет использовать последствия действий оккупантов в Мариуполе, обвинив во всем украинских защитников города.

7 апреля в Генштбе заявили, что российские оккупанты сосредотачивают свои силы на захвате Мариуполя.

По информации ведомства, войска РФ завершают перегруппировку и формируют наступательные группировки. В частности, они наращивают авиацию.

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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Мариуполь Буча Киевская область Владимир Зеленский Война России против Украины

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