Зеленский о наказании для российских военных: «ВСУ помогают им с дорогой на суд Божий» 21 марта, 03:08 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты получат наказание за все — Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, какое наказание ожидает российские войска за их полномасштабное вторжение.



В своем обращении он заявил, что уже 25 сутки, как русские военные ищут и никак не могут найти придуманных ими же «нацистов», от которых они хотели якобы защищать украинцев.

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По его словам, также они не могут найти украинцев, которые бы встретили их с цветами, а главное — никак не находят дорогу домой.

«Поэтому наши военные помогают им с дорогой на суд Божий. На котором они, я уверен, получат только одно наказание, одно на всех — вечный подвал, вечно под бомбами, вечно без еды воды и тепла», — отметил Зеленский.

Как добавил украинский лидер, оккупанты получат наказание за все, что сделали против мирных людей в Украине: в Ахтырке, Харькове, в Бородянке, Чернигове, Волновахе, Мариуполе и многих других отважных городах.

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