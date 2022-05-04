Прекращение огня будет только тогда, когда Путин сам захочет переговоров — Зеленский

4 мая, 00:02
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский убежден, что режим прекращения огня возможен только тогда, когда российская верхушка будет заинтересована в достижении дипломатических договоренностей.

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В интервью Wall Street Journal он заявил, что российская сторона должна показать, что она действительно хочет прекращения огня.

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«Если мы говорим о прекращении огня, то мы должны видеть желание достичь прекращения огня со стороны Российской Федерации. Если мы этого не видим, если они действительно хотят прекращения огня, то им нужно показать это», — заявил президент.

Зеленский также добавил, что прекращение огня будет возможно только тогда, когда состоится его разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

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«Но оно (прекращение огня — ред.) станет возможным тогда, когда будет диалог и разговор лидеров двух стран. Если у нас будет встреча с президентом Путиным, тогда к этому времени будет режим прекращения огня. Тогда мы с ним возможно договоримся лично, что мы должны брать лично обязательства по прекращению огня, желательно публичные. Тогда мы можем верить в это», — отметил он.

Зеленский также сказал, что прекращение огня не будет означать того, что российские оккупанты останутся на своих позициях. Он подчеркнул, что Украина «не допустит заморозку».

Украинский президент напомнил, что стороны продолжают подготовку к встрече.

https://www.youtube.com/watch?v=Fsq2Xou5XuQ

«Считаю, что важно говорить, но пока лично президент РФ не поставит свою подпись или не скажет что-либо лично, я не вижу ценности в таких договоренностях», — подытожил он.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Прекращение огня Переговоры с Россией Владимир Зеленский

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