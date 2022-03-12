«Ковровые бомбардировки». Зеленский назвал условие, при котором Россия может захватить Киев 12 марта, 17:00 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможный захват Киева российскими войсками. Он считает, что оккупанты смогут зайти в столицу, если полностью уничтожат ее.

На брифинге с иностранными СМИ он подчеркнул, что Россия в теории может зайти в Киев.

«Относительно Киева. Если будут десятки тысяч военных, которых Россия мобилизует, и они придут с сотнями или тысячами танков, то они зайдут в Киев. Мы это понимаем. Если они осуществят ковровые бомбардировки и решат просто стереть историческую память всего этого региона, историю Киевской Руси, историю Европы, то они зайдут в Киев. Если они уничтожат всех нас, то они зайдут в Киев. Если в этом цель — то пусть заходят. Но им придется жить на земле самим, без нас. Друзей на этой земле они не найдут», — отметил Зеленский.

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