Абсолютно неадекватное заявление. Зеленский прокомментировал сказки Шойгу о «специальном замедления наступления» 25 мая, 00:35 Цей матеріал також доступний українською Шойгу цинично сообщил, что «наступления замедлилось из-за желания сохранить жизни мирных жителей» (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Президент Украины Владимир Зеленский назвал «неадекватным» заявления главы Минобороны РФ Сергея Шойгу о том, что оккупанты «специально замедлили наступление, чтобы минимизировать жертвы».

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«Сегодня из России прозвучала очередное абсолютно неадекватное заявление о том, будто бы они специально притормаживают наступательные действия. Что ж, после 3 месяцев поиска объяснений, почему им не удалось сломать Украину за 3 дня, они не придумали ничего лучше, чем утверждать, будто бы так и планировали», — заявил Зеленский.

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Президент напомнил, что после начала полномасштабного вторжения оккупанты потеряли почти 30 тысяч личного состава, более 200 самолетов и большое количество танков, бронемашин и другой техники.

«И это они хотят перекрыть ложью будто бы воюют не на полную силу. Жалко. И настанет время, когда они сами это признают», — заявил глава государства.

24 мая министр обороны страны-агрессора России Сергей Шойгу заявил, что темпы продвижения российских военных в Украине замедлились якобы «сознательно».

«Безусловно, это замедляет темпы наступления, но делается это осознанно, чтобы избежать жертв среди мирного населения», — сказал он.



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