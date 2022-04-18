Стратегическая бессмыслица. Зеленский заявил, что РФ идет по пути «ракетной демилитаризации» 18 апреля, 23:28 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

« стратегической бессмыслицей», которая приведет к тому, что в условиях санкций оккупанты останутся без оружия. Президент Владимир Зеленский заявил, что постоянные ракетные удары РФ по территории Украины являютсястратегической бессмыслицей», которая приведет к тому, что в условиях санкций оккупанты останутся без оружия.

Война России против Украины — главные события 18 апреля

«Без импорта они не могут даже это. А когда еще и будут закрыты все лазейки, которые используются для обхода санкций и когда будут введены еще более жесткие санкционные ограничения, восстановление ракетного потенциала России будет нереалистичным. То есть российские ракетные удары приводят лишь к одному: именно ракетной самодемилитаризации Российской Федерации», — заявил Зеленский.



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Глава государства отметил, что ракетные обстрелы армии оккупантов приведут к тому, что «весь мир и история заберут у России значительно больше, чем ее удары по Украине».

«Каждая погубленная жизнь — это аргумент лишь для того, чтобы украинцы и другие вольные народы поколение за поколением воспринимали Россию исключительно как угрозу. А любую инфраструктуру можно восстановить. И мы это обязательно сделаем», — резюмировал президент", — заявил президент.

Напомним, утром 18 апреля РФ нанесли авиаудар по Львову. Его целью стали объекты гражданской инфраструктуры. По меньшей мере 6 человек погибли, 11 получили ранения, среди них ребенок. НВ собрал все, что известно.



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