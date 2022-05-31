Есть успехи на Харьковском и Херсонском направлениях — Зеленский 31 мая, 23:23 Цей матеріал також доступний українською Украинские военнослужащие (Фото:Минобороны Украины / Facebook)

На данный момент есть определенные успехи на Харьковском и Херсонском направлениях, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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В своем видеообращении за 31 мая президент уточнил, что украинские военнослужащие продолжают удерживать позиции в Запорожской области.

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«На Херсонском направлении имеем определенные успехи, как и продвижение на Харьковщине. Вооруженные силы Украины сдерживают давление оккупантов в Запорожской области, ключевое направление — Гуляйполе и Орехово», — отметил он.

По словам президента, «в этой широкой картине надо видеть, что наши защитники и защитницы проявляют максимальное храбрость и остаются хозяевами фронтовой ситуации несмотря на то, что в российской армии до сих пор значительное преимущество в технике и количестве».

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