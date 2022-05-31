Есть успехи на Харьковском и Херсонском направлениях — Зеленский

31 мая, 23:23
Цей матеріал також доступний українською
Украинские военнослужащие (Фото:Минобороны Украины / Facebook)

Украинские военнослужащие (Фото:Минобороны Украины / Facebook)

На данный момент есть определенные успехи на Харьковском и Херсонском направлениях, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Война России против Украины — главные события 31 мая

В своем видеообращении за 31 мая президент уточнил, что украинские военнослужащие продолжают удерживать позиции в Запорожской области.

Видео дня
Читайте также:
ВСУ вытеснили оккупантов из Николаевки — Генштаб

«На Херсонском направлении имеем определенные успехи, как и продвижение на Харьковщине. Вооруженные силы Украины сдерживают давление оккупантов в Запорожской области, ключевое направление — Гуляйполе и Орехово», — отметил он.

По словам президента, «в этой широкой картине надо видеть, что наши защитники и защитницы проявляют максимальное храбрость и остаются хозяевами фронтовой ситуации несмотря на то, что в российской армии до сих пор значительное преимущество в технике и количестве».

Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Харьковская область Херсонская область Владимир Зеленский Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X