Главное — поставки оружия. Зеленский призвал мир не останавливаться в введении смелых санкций против РФ 7 апреля, 23:20 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что мировым лидерам нужно перестать боятся вводить «смелые санкции» против РФ, о важности и практичности которых затем не следует дополнительно объяснять.

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Глава государства также отметил, что наиболее «сильной санкцией» против страны-агрессора являются массовые поставки вооружения украинской армии.

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«В первую очередь, украинцам необходимо оружие, которое позволит нам победить на поле боя. Это будет самой сильной санкцией против России из всех, которые только могут быть», — заявил президент.

Зеленский отметил, что РФ уже начала терять позиции на тех международных площадках, которые считала комфортными для себя. В частности, президент поприветствовал приостановку участия России в Совета ООН по правам человека.

«Приостановка участия РФ в Совете ООН по правам человека — важный шаг. Это очередное наказание России за агрессию против Украины. Благодарен партнерам за мощное проявление солидарности. Должны и далее согласованно давить на РФ на всех международных форумах. Принудим Россию к миру вместе», — заявил Зеленский.

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