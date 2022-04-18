«Как бы это не было тяжело». Зеленский призвал бизнес помочь с работой переселенцам 18 апреля, 00:08 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский призвал бизнес помочь с работой людям, которые были вынуждены переехать в другую часть Украины из-за полномасштабного вторжения российской армии.

Война России против Украины — главные события 17 апреля

«Как бы это ни было тяжело, пытайтесь привлекать переселенцев к работе. Сейчас каждое сбереженное и каждое дополнительное рабочее место — это помощь защите державы в войне», — заявил Зеленский.

Видео дня

Президент напомнил, что бизнес, который возьмет на работу переселенца, получит выплату от государства. Заявку можно зарегистрировать на портале Дія.

Лицам, вынужденно покинувшим постоянное место жительства, государство выплачивает до 3000 гривен на одного человека.

Помощь в размере 2000 грн может получить любое внутренне перемещенное лицо. Госвыплата в 3000 грн предусмотрена для каждого ребенка или человека, имеющего инвалидность. Эти средства получаются автоматически. То есть, в дополнительном обращении потребность отсутствует.

Слушайте подкаст на эту тему

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.