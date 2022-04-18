«Как бы это не было тяжело». Зеленский призвал бизнес помочь с работой переселенцам

18 апреля, 00:08
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал бизнес помочь с работой людям, которые были вынуждены переехать в другую часть Украины из-за полномасштабного вторжения российской армии.

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«Как бы это ни было тяжело, пытайтесь привлекать переселенцев к работе. Сейчас каждое сбереженное и каждое дополнительное рабочее место — это помощь защите державы в войне», — заявил Зеленский.

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Президент напомнил, что бизнес, который возьмет на работу переселенца, получит выплату от государства. Заявку можно зарегистрировать на портале Дія.

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Лицам, вынужденно покинувшим постоянное место жительства, государство выплачивает до 3000 гривен на одного человека.

Помощь в размере 2000 грн может получить любое внутренне перемещенное лицо. Госвыплата в 3000 грн предусмотрена для каждого ребенка или человека, имеющего инвалидность. Эти средства получаются автоматически. То есть, в дополнительном обращении потребность отсутствует.

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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Бизнес Переселенцы Владимир Зеленский ДІЯ Война России против Украины

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