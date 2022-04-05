Российские пропагандисты закончат свою жизнь за решеткой — Зеленский 5 апреля, 00:52 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что российские пропагандисты, которые продолжают лгать о зверствах оккупантов в Украине, закончат свою жизнь за решеткой.

«Они уже запускают лживую кампанию, чтобы спрятать свою вину в массовых убийствах гражданских лиц в Мариуполе. Они сделают десятки постановочных интервью, перемонтированных записей, будут специально убивать людей так, чтобы это выглядело так, как их убил кто-то другой», — заявил президент.

Видео дня

Зеленский отметил, что российские пропагандисты уже начали работать по «новой-старой» тактике, пытаясь исказить информацию о действиях российских оккупантов в Украине.

Читайте также: Оккупанты устроили пыточную в подвале детского санатория в Буче

«Поэтому российским пропагандистам и их руководителям сейчас может удаться только одно — наработать на приговор будущего трибунала. Который будет, будет подобен приговору Юлиусу Штрайхеру, одному из идеологов нацизма, главному редактору еженедельника Der Stürmer. Он был казнен за антисемитскую пропаганду и призывы к геноциду. В наше время уже не казнят. Но всем скабеевым, вечерним мудозвонам, простите, фронтовым лжецам и их руководителям в Москве стоит запомнить: финал вашей жизни будет за решеткой. В лучшем случае», — заявил глава государства.

После освобождения Вооруженными силами Украины Киевской области в окрестностях столицы, в частности в Буче, Ирпене и по Житомирской трассе, были обнаружены десятки тел замученных и убитых российскими оккупантами мирных жителей и братские могилы с сотнями тел украинцев.



Слушайте подкаст на эту тему

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.