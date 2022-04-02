«Готовьте прописку в Ростове». Зеленский предупредил предателей, которые сотрудничают с оккупантами 2 апреля, 01:51 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил предателей, которые на временно захваченных территориях сотрудничают с российскими оккупантами.

Война России против Украины — главные события 1 апреля



Глава государства подчеркнул, что всех предателей будет ждать ответственность.

«Мое сообщение для них простое: ответственность за коллаборацию неотвратима. Завтра или послезавтра — это вопрос второстепенный. Главное — неизбежность того, что справедливость будет восстановлена. Поэтому каждый, кто пошел в „гауляйтеры“, может уже делать себе прописку где-нибудь в Ростове. А за сотрудничество с ними или с оккупантами будут проблемы. Это последнее предупреждение», — заявил президент.

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1 апреля российские оккупанты «назначили» в Каховке Херсонской области свою марионеточную «власть».

Российские оккупанты заявили, что городом будет «управлять» Павел Филипчук, руководитель полиции — Олег Буховец, руководитель Водоканала — Олег Гаврилюк.

Сотрудникам горисполкома предложили сотрудничать с коллаборационистами и пригрозили увольнением, руководство отказалось.

4 марта Верховная Рада приняла законопроект № 7116, согласно которому, предателям Украины грозит до пожизненного заключения.

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