Зеленский — оккупированным городам: Украина вернется, мы помним о Крыме

19 мая, 01:03
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Реальная ситуация на поле боя определит сроки войны — Зеленский (Фото:ОПУ)

Реальная ситуация на поле боя определит сроки войны — Зеленский (Фото:ОПУ)

Президент Владимир Зеленский обратился к жителям украинских городов, которые оказались в российской оккупации.

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В своем новом обращении украинский лидер заявил, что ответ на вопрос, сколько времени продлится война, может дать только реальная ситуация на поле боя.

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«Херсон, Мелитополь, Бердянск, Энергодар, Мариуполь и все наши города и общины, которые находятся под оккупацией, — под временной оккупацией, — должны знать, что Украина вернется», — добавил Зеленский.

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Он напомнил, что 18 мая в обращении ко Дню памяти жертв депортации крымскотатарского народа говорил о том, что Украина никого не бросает и возвращает то, что принадлежит ей по праву.

«Мы помним о Крыме. И мы никогда не забудем ни 1944 год — геноцид, который устроила крымским татарам советская власть. Ни 2014 год — вторую волну уничтожения всего свободного на полуострове Крым», — подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер отметил, что подписал указы о продлении правового режима военного положения и сроков общей мобилизации.

«Надеюсь, что Верховная Рада Украины в ближайшее время поддержит это решение. У нашей армии и всех, кто защищает государство, должны быть все юридические инструменты, чтобы действовать спокойно», — резюмировал Зеленский.

В указе, который президент Владимир Зеленский вынес на утверждение Верховной Рады, военное положение в Украине предлагается продлить на 90 дней с 25 мая 2022 года. Документ опубликован на сайте Рады.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Крым Мариуполь Российская агрессия Херсон Мелитополь Владимир Зеленский Энергодар Война России против Украины

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