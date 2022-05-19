Зеленский — оккупированным городам: Украина вернется, мы помним о Крыме 19 мая, 01:03 Цей матеріал також доступний українською Реальная ситуация на поле боя определит сроки войны — Зеленский (Фото:ОПУ)

Президент Владимир Зеленский обратился к жителям украинских городов, которые оказались в российской оккупации.



Война России против Украины — главные события 18 мая

В своем новом обращении украинский лидер заявил, что ответ на вопрос, сколько времени продлится война, может дать только реальная ситуация на поле боя.

Видео дня

«Херсон, Мелитополь, Бердянск, Энергодар, Мариуполь и все наши города и общины, которые находятся под оккупацией, — под временной оккупацией, — должны знать, что Украина вернется», — добавил Зеленский.

Он напомнил, что 18 мая в обращении ко Дню памяти жертв депортации крымскотатарского народа говорил о том, что Украина никого не бросает и возвращает то, что принадлежит ей по праву.

«Мы помним о Крыме. И мы никогда не забудем ни 1944 год — геноцид, который устроила крымским татарам советская власть. Ни 2014 год — вторую волну уничтожения всего свободного на полуострове Крым», — подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер отметил, что подписал указы о продлении правового режима военного положения и сроков общей мобилизации.

«Надеюсь, что Верховная Рада Украины в ближайшее время поддержит это решение. У нашей армии и всех, кто защищает государство, должны быть все юридические инструменты, чтобы действовать спокойно», — резюмировал Зеленский.

В указе, который президент Владимир Зеленский вынес на утверждение Верховной Рады, военное положение в Украине предлагается продлить на 90 дней с 25 мая 2022 года. Документ опубликован на сайте Рады.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.