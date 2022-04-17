Восстановить справедливость. Зеленский пообещал обеспечить жильем не только пострадавших, но и всех военных и работников бюджетной сферы

17 апреля, 00:01
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

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Президент Владимир Зеленский заявил, что во время восстановления Украины жильем обеспечат не только тех, кто потерял дома, но также военных и работников бюджетной сферы.

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Глава государства отметил, что обеспечение жильем во время восстановления будет проходить в несколько этапов.

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«На первом этапе временным жильем должны быть обеспечены переселенцы — те, чей дом разрушен войной. Временным — пока не восстановим их жилье. Или пока люди не получат компенсацию — квадратными метрами или деньгами. На втором этапе восстанавливаем то, что оккупанты пытались уничтожить — все города, громады, которые пострадали», — заявил президент.

Зеленский отметил, что на третьем этапе жилье получат не только военные, которые защищают страну, но и все работники бюджетной сферы.

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«А на третьем этапе — обеспечим жильем всех, кто защищал нашу державу, кто работал или работает в интересах общества, а собственного жилья не имел. Не может быть такого, что человек отдает все, жизнь военной службе, а выходит на пенсию, не имея собственной квартиры», — заявил президент.

Он подчеркнул, что уже проходят совещания о том, какими должны быть города и кварталы во время восстановления. Президент считает, что необходимо реализовать все современные наработки урбанистики и архитектуры.

В результате войны России против Украины сотни тысяч граждан остались без домов в Харькове, Мариуполе, Чернигове, Буче и других городах страны. С 30 марта 2022 года собранную и зафиксированную информацию об ущербе можно подать в приложении Дія.

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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Военные Жилье Восстановление Владимир Зеленский Война России против Украины Восстановление Украины

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