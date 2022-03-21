«Каждого оккупанта ждет черная полоса». Зеленский отреагировал на обстрел мирных жителей в Херсоне 21 марта, 21:53 Цей матеріал також доступний українською Митинг в Харькове, 21 марта (Фото:most.ks.ua)

Президент Владимир Зеленский отреагировал на попытку силового разгона мирного митинга оккупантами в Херсоне.

В своем видеообращении Зеленский назвал российских оккупантов рабами. Он также добавил, что виновники будут наказаны.

«Мы сегодня все увидели, как в свободных людей стреляют рабы. Рабы пропаганды, которая подменяет их сознание. Рабы, привыкшие паковать в автозаки всех… Эти рабы, которых прислала Россия, никогда не видеть свободных людей… Херсон, держись. Мы не забудем эти кадры из города… Как только мы сможем к вам прорваться, каждого оккупанта, стрелявшего в мирных херсонцев за сине-желтый цвет, ждет черная полоса» — заявил президент.

Видео дня

21 марта в Херсоне российские оккупанты разогнали мирный митинг. Они применяли оружие против жителей. Есть раненые.

20 марта в Херсоне несколько тысяч человек вышли на мирный митинг в поддержку Украины. Люди скандировали «Домой, пока живой!», «Херсон — это Украина!», а также держали в руках украинские флаги.



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