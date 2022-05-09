Первая минута мира для Украины обязательно наступит — Зеленский

9 мая, 03:14
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Ветеран Второй мировой войны Иван Лисун на фоне своего дома, который разрушили российские оккупанты (Фото:REUTERS/Ricardo Moraes)

Ветеран Второй мировой войны Иван Лисун на фоне своего дома, который разрушили российские оккупанты (Фото:REUTERS/Ricardo Moraes)

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео в рамках символической акции, которая знаменует первую минуту мира после победы над нацизмом и режимом Адольфа Гитлера.

Война России против Украины — главные события 8 мая

«Первая минута мира для Украины обязательно наступит», — заявил президент.

8 мая Украина отмечает День памяти и примирения. В последние семь лет память обо всех погибших в 1939—1945 годах Украинское государство чтит одновременно со всем миром. 9 мая в Украине отмечают День Победы над нацизмом.

Видео дня

Президент Украины Владимир Зеленский выступил 8 мая с обращением ко Дню памяти и примирения. Он заявил, что 24 февраля — в день начала полномасштабного вторжения России — слово «никогда» стерли, расстреляли и разбомбили сотнями ракет.

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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Вторая мировая война Нацизм Война в Украине Владимир Зеленский День памяти и примирения Война России против Украины

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