Даже бывший олигарх не спасся. Зеленский убежден, что российских оккупантов ждет участь Медведчука 13 апреля, 01:52 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об уверенности в привлечении к уголовной ответственности всех российских оккупантов, которые причастны к зверствам на захваченных территориях.

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«Появляется все больше и больше свидетельств и других официальных данных следствия об ужасных преступлениях оккупантов в тех районах, куда они смогли, к сожалению, зайти. О бесчеловечной жестокости русских военных относительно к женщинам, к детям. О многочисленных изнасилованиях», — заявил президент.

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Глава государства заявил, что зверства оккупантов не всегда могут сравнится даже с серийными насильниками. Зеленский убежден, что преступников ждет участь кума Путина Виктора Медведчука.

«И пусть Медведчук вам будет как показательный пример. Даже бывший олигарх не спасся. Что уже говорить о гораздо более простых преступниках из российской глубинки. Достанем каждого», — заявил Зеленский.

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После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.



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