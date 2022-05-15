Выжившие оккупанты унесут зло с собой в Россию — Зеленский

15 мая, 23:27
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Техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)

Техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты не хотят признаться, что их агрессия «обанкротилась», а войска находятся «в глухом углу».

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Президент отметил, что украинские защитники готовятся к новым атакам оккупантов.

«Готовимся к новым попыткам России наступать на Донбассе, активизировать движение на юге Украины. Оккупанты до сих пор не хотят признать, что находятся в глухом углу и что их так называемая спецоперация обанкротилась», — заявил глава государства.

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Зеленский подчеркнул, что выжившие оккупанты, которые продолжают совершать преступления против украинцев, «унесут это зло с собой в Россию».

«Наступит момент, когда украинский народ дожмет их до признания реальности. Сегодняшние ракетные удары по Львовской области, обстрелы Гуляй-Поля, Северодонецка, Лисичанска, городов и громад Донецкой области, вся эта жестокость оккупантов, которую Украина переживает ежедневно приведет к тому, что российские солдаты, которые выживут, унесут это зло с собой в Россию, унесут, так как будут отступать», — заявил Зеленский.

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https://www.youtube.com/watch?v=hDYIqdhPMyU
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Россия Война в Украине Владимир Зеленский Война России против Украины

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