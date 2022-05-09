Зеленский об обстрелах 8 мая: Россия забыла все важное для победителей во Второй мировой войне 9 мая, 01:29 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что своими действиями и массовыми обстрелами мирных городов Украины Россия показывает, что забыла все, что было важным для победителей фашизма во Второй мировой войне.

Война России против Украины — главные события 8 мая

«Россия забыла все, что было важным для победителей во Второй мировой войне. Но Украина и весь свободный мир напомнят. Вроде бы и не 8-е мая. Вроде бы завтра и не 9-е, когда главным словом должно быть Мир», — заявил президент.

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Зеленский напомнил, что 8 мая оккупанты вновь массировано обстреливали украинские города.

«Последствия российского авиаудара по Белогоровке Луганской области — убито около 60 человек. Мирных жителей, которые просто прятались в школе от обстрелов. Прицельный удар именно по школе, очередное преступление оккупантов. Очередной удар по Одесской области. Снова попадание по жилому дому. Новые обстрелы в Сумской области. Жестокие обстрелы на Донбассе и на Харьковщине, — заявил Зеленский.

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