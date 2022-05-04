«Удары по аттракционам и Закарпатью». Россия ракетными обстрелами демонстрирует свое бессилие — Зеленский 4 мая, 00:25 Цей матеріал також доступний українською Спасатели тушат пожар в Парке Горького в Харькове после обстрелов 3 мая (Фото:REUTERS/Ricardo Moraes)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что массированными ракетными ударами по украинским городам 3 мая Россия показывает лишь свое бессилие.

Война России против Украины — главные события 3 мая

«Разные украинские города сегодня вновь стали мишенями для российских ракет и ударов. Львов, Винница, Киевская область, Днепропетровская, Харьковская, Одесса. Такой масштаб сегодняшних обстрелов однозначно свидетельствует не о том, что в России есть какая-то там особенная военная цель. Нанести удар по Закарпатью. Что это конкретно может дать России? Они пытаются выместить свое бессилие, потому что Украина им не по силам», — заявил президент.

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Зеленский подчеркнул, что РФ может лишь обстрелять «аттракционы в Харькове или терминал с зерном».

«Чем больше таких ударов, тем дальше Россия от цивилизации, от того, что называется цивилизованностью», — заявил глава государства.

Ранее глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что в результате ракетного удара российских войск сильно повреждена железнодорожная инфраструктура, ранен человек.

Также в результате ракетного удара поврежден инфраструктурный объект в Закарпатской области. Вражеская ракета попала в подстанцию возле вокзала в Воловце, поврежден газопровод.

Во Львове российские ракетные удары повредили три подстанции, два человека ранены.

В Кировоградской области в результате российского удара по железнодорожной инфраструктуре есть погибшие и раненые. Также российские оккупанты продолжают ракетные удары по инфраструктуре Одесской области.

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