«Удары по аттракционам и Закарпатью». Россия ракетными обстрелами демонстрирует свое бессилие — Зеленский
Спасатели тушат пожар в Парке Горького в Харькове после обстрелов 3 мая (Фото:REUTERS/Ricardo Moraes)
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что массированными ракетными ударами по украинским городам 3 мая Россия показывает лишь свое бессилие.
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«Разные украинские города сегодня вновь стали мишенями для российских ракет и ударов. Львов, Винница, Киевская область, Днепропетровская, Харьковская, Одесса. Такой масштаб сегодняшних обстрелов однозначно свидетельствует не о том, что в России есть какая-то там особенная военная цель. Нанести удар по Закарпатью. Что это конкретно может дать России? Они пытаются выместить свое бессилие, потому что Украина им не по силам», — заявил президент.
Зеленский подчеркнул, что РФ может лишь обстрелять «аттракционы в Харькове или терминал с зерном».
«Чем больше таких ударов, тем дальше Россия от цивилизации, от того, что называется цивилизованностью», — заявил глава государства.
Ранее глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что в результате ракетного удара российских войск сильно повреждена железнодорожная инфраструктура, ранен человек.
Также в результате ракетного удара поврежден инфраструктурный объект в Закарпатской области. Вражеская ракета попала в подстанцию возле вокзала в Воловце, поврежден газопровод.
Во Львове российские ракетные удары повредили три подстанции, два человека ранены.
В Кировоградской области в результате российского удара по железнодорожной инфраструктуре есть погибшие и раненые. Также российские оккупанты продолжают ракетные удары по инфраструктуре Одесской области.
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