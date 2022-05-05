«Готовы к режиму тишины». Зеленский сообщил о продолжении переговоров об эвакуации людей с Азовстали из Мариуполя

5 мая, 01:14
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Дым на заводе Азовсталь после обстрелов оккупантов (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Дым на заводе Азовсталь после обстрелов оккупантов (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти продолжают переговоры об эвакуации людей с завода Азовсталь в Мариуполе, который уничтожают и пробуют штурмовать оккупанты.

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«Договариваемся и надеемся — продолжить спасение людей с Азовстали, из Мариуполя. Там еще остаются гражданские. Женщины, дети. Чтобы удалось их спасти, нужно продолжение режима тишины. Украинская сторона — готова его обеспечить», — заявил Зеленский.

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Президент подчеркнул, что необходимо время, чтобы извлечь всех людей из-под завалов завода.

«Нужно время, чтобы просто поднять людей из тех подвалов тех укрытий под землей. В имеющихся условиях, не можем использовать специальную технику, чтобы расчистить завалы. Все делается вручную. Но мы верим, что все удастся», — сообщил президент.

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4 мая Украинская правда со ссылкой на источник сообщала, что российским оккупантам удалось прорваться на территорию Азовстали. Позже глава украинской переговорной делегации и лидер фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что защитники Мариуполя вышли на связь, и подтвердил, что россияне пытаются штурмовать завод.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что противник обстреливает Азовсталь из тяжелой артиллерии, а также танками, авиацией, с кораблей. В укрытиях на территории завода от российских обстрелов спасаются сотни мирных жителей. Всего в городе остаются более 100 тысяч человек, которые тоже ждут эвакуации.

В результате попыток штурма россиянами Азовстали и бомбардировок завода ночью 3 мая погибли две гражданские женщины. Россияне продолжали наносить массированные удары по территории Азовстали, зная, что там находятся мирные жители.

Вечером 1 мая президент Владимир Зеленский заявил, что эвакуация мирных жителей с завода Азовсталь, который находился под постоянными обстрелами российских оккупантов, началась. Эвакуация проходит при поддержке ООН и Международного Комитета Красного Креста. До этого российская сторона срывала эвакуацию или силой вывозила мариупольцев на оккупированные территории и в Россию.

3 мая более 100 мариупольцев с Азовстали наконец приехали в Запорожье.

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Мариуполь заблокирован российскими оккупантами два месяца. Они систематически обстреливают гражданскую инфраструктуру города, там нет воды, света, тепла и связи, более 90% зданий разрушено. По предварительным оценкам, из-за действий россиян погибли до 22 тысяч мирных жителей города.

Чтобы скрыть следы своих преступлений, оккупанты привезли в Мариуполь не менее 13 мобильных крематориев. Также журналисты и власти Мариуполя сообщали об обнаружении по меньшей мере трех массовых захоронений мирных жителей.

Защитники Мариуполя готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны со своим оружием, забрав раненых и тела погибших. Они неоднократно просили применить к ним процедуру «extraction» («экстракции»).

Около сотни жителей Мариуполя выбрались из-под завалов Азовстали, чтобы эвакуироваться – полк Азов

https://www.youtube.com/embed/2jd-38RZdQc
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Мариуполь Эвакуация Азовсталь Война в Украине Владимир Зеленский Война России против Украины

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