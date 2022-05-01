От ответственности не уйти. Все мировые лидеры знают о преступлениях оккупантов в Мариуполе — Зеленский 1 мая, 00:05 Цей матеріал також доступний українською Последствия атак российских оккупантов на Мариуполь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российских оккупантов и руководство Кремля обязательно ждет ответственность за преступления, совершенные в Мариуполе.

Война России против Украины — главные события 30 апреля

«Все мировые лидеры знают о том, что Россия совершила в Мариуполе. И это не останется без ответственности для РФ. Много кто из них пытается помочь в эвакуации мирных жителей и наших героических защитников города», — заявил президент.

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Зеленский отметил, что детально говорил об эвакуации с генсеком ООН Антониу Гутерришем во время его визита в Киев.

«Мы делаем все, чтобы эвакуация из Мариуполя все же состоялась», — заявил Зеленский.

В Мариуполь в субботу вечером, 30 апреля, приехала эвакуационная колонна. С территории Азовстали смогли вывезти 20 гражданских, которых извлекли из-под завалов — их планируют отвезти на подконтрольную Украине территорию.

Мариуполь находится в осаде россиян с 1 марта. В городе нет воды, света, тепла и связи, 95% зданий уничтожено российскими обстрелами. Из-за атак россиян погибли до 22 тысяч мирных жителей города. Чтобы скрыть следы своих преступлений, российские оккупанты привезли в Мариуполь не менее 13 мобильных крематориев. Также журналисты и власти Мариуполя сообщали об обнаружении уже трех массовых захоронений мирных жителей.

Мариуполь продолжают защищать бойцы полка Азов, украинская морская пехота, мотострелки. Сейчас они сосредоточены на территории завода Азовсталь. Кроме украинских военных, там в подземных тоннелях находятся жители города, в том числе женщины и дети.

Российские войска сбрасывают многотонные авиационные бомбы на комбинат. Украинские власти неоднократно заявляли, что ситуация в Мариуполе, и в частности на Азовстали, критическая, требуя от РФ гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей.

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