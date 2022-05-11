«У них нет шансов». Зеленский отреагировал на призывы оккупантов присоединить Херсонскую область к РФ 11 мая, 23:13 Цей матеріал також доступний українською Протест против российской оккупации в Херсоне (Фото:Кадр видео Pravda Gerashenko/Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что заявления некоторых оккупантов о присоединении Херсонской области к России не имеют ничего общего с реальностью. Глава государства уверяет, что область будет освобождена от российских захватчиков.

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В своем вечернем видеообращении он заявил, что коллаборанты делают заявления «космического масштаба».

«Те маргиналы, которых российское государство нашло себе в качестве коллаборантов, делают заявления космического масштаба и космической глупости, как охарактеризовали их уровень еще в Собачьем сердце. Но, чтобы не делали оккупанты, у них нет шансов. Я уверен, что мы освободим нашу землю и людей», — сказал Зеленский.

Видео дня

7 мая советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире Радио НВ заявил, что для освобождения Херсонской области убьют столько военнослужащих армии РФ, сколько потребуется.

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