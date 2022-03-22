Лицо путинской «денацификации». Зеленский отреагировал на гибель в Харькове 96-летнего бывшего узника Бухенвальда

22 марта, 01:02
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Борис Романченко погиб после авиаудара оккупантов (Фото:Stift. Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora / Twitter)

Борис Романченко погиб после авиаудара оккупантов (Фото:Stift. Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora / Twitter)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с каждым днем войны России все больше можно увидеть, что для путинского режима означает так называемая «денацификация».

Так президент отреагировал на гибель в Харькове от российского обстрела 96-летнего бывшего узника Бухенвальда Бориса Романченко.

«В Харькове был убит Борис Романченко — бывший заключенный нацистских концлагерей. Ему было 96 лет. Вдумайтесь — сколько всего он прошёл! Он выжил в Бухенвальде, Дора-Миттельбау, Пенемюнде и Берген- Бельзени — в конвейерах смерти, созданных гитлеровцами. А был убит российским снарядом, ударившим по обычной харьковской многоэтажке… С каждым днем этой войны все очевиднее, что это у них такое — денацификация», — заявил Зеленский.

Видео дня
https://www.youtube.com/embed/_AD9iEDUcA0

21 марта в результате российского авиаудара по многоэтажному жилому дому в Харькове погиб 96-летний узник нескольких нацистских концлагерей Борис Романченко.

Во время Второй мировой войны Романченко прошел концлагеря Бухенвальд, Пенемюнде, Дора-Миттельбау и Берген-Бельзен.

Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Россия Вторая мировая война Владимир Зеленский Война России против Украины

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