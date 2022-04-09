Победа будет быстрой, если получим нужное вооружение — Зеленский 9 апреля, 00:14 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина победит намного быстрее, «чем многие думают», если получит необходимое вооружение для атаки российских оккупантов.

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«Война России против нашего народа может завершиться победой свободы значительно быстрее, чем многие в мире думают, если Украина просто получит то оружие, перечень которого мы предоставили», — заявил глава государства.

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Президент также считает, что политики, которые тормозят введение более жестких санкций против РФ, изменят свое мнение после очередных зверств оккупантов.

«Считаю неправильной ту мягкость, с которой некоторые на Западе до сих пор относятся к России… Мы сделаем все, чтобы наконец-то в Европе поняли: в любом случае придется вводить против РФ действительно принципиальные и сильные санкции, а не какое-то частичное ограничение. Мы знаем всех, кто затягивает эти решения», — заявил Зеленский.

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