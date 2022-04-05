Зеленский заявил, что преступления оккупантов в освобожденных городах хуже времен нацистской оккупации
4 апреля Зеленский посетил освобожденные города Киевской области (Фото:Офис президента)
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в захваченных городах и поселках Киевской, Черниговской и Сумской областей оккупанты творили зверства, которых не видели во времени нацистской оккупации.
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«Уже есть информация о том, что в Бородянке и других освобожденных городах количество жертв среди мирного населения может быть еще более высоким. В многих селах Киевской, Черниговской и Сумской областей оккупанты творили такое, что местные не видели даже во времена нацистской оккупации. Безусловно, оккупантов ждет ответственность», — заявил президент.
Президент также опубликовал видео, снятое в Киевской области после освобождения от российских оккупантов.
«Очень больно смотреть на то, что сделали с нашими людьми оккупанты. Им придется ответить за каждое военное преступление и все страдания, которые они принесли на нашу землю», — заявил Зеленский.
После освобождения Вооруженными силами Украины Киевской области в окрестностях столицы, в частности в Буче, Ирпене и по Житомирской трассе, были обнаружены десятки тел замученных и убитых российскими оккупантами мирных жителей и братские могилы с сотнями тел украинцев.
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