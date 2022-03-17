В Украине Россия потеряет больше, чем в афганской и чеченских войнах вместе взятых — Зеленский

17 марта, 01:31
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Владимир Зеленский (Фото:Владимир Зеленский/Telegram)

Владимир Зеленский (Фото:Владимир Зеленский/Telegram)

Президент Владимир Зеленский заявил, что если Россия продолжит агрессию против Украины, то ее потери превысят войны в Чечне и Афганистане.

«Российские войска терпят такие потери в Украине, каких не было в Сирии, не было в Чечне, не было и у советских войск в Афганистане. Если ваша война против украинского народа будет продолжаться еще, мамы России потеряют больше детей, чем в афганской и чеченских войнах вместе взятых», — заявил Зеленский.

https://www.youtube.com/embed/SfS9KDHNapQ
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17 марта начался 22 день войны России против Украины. 16 марта Генштаб ВСУ сообщил, что с 24 февраля по 16 марта ориентировочные потери личного состава оккупантов составляют около 13800 человек.

Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Афганистан Чечня Владимир Зеленский Война России против Украины

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