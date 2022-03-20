Переговоры о мире непросты и неприятны, но они необходимы — Зеленский

20 марта, 03:17
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский прокомментировал переговоры, которые начались после начала войны России против Украины.

«Уверен, вы понимаете, что переговоры не просты и неприятны. Но они необходимы. Ибо это — о жизни. Тем более, мы заинтересованы в мире сейчас. Потому что мы считаем каждого убитого. Ибо это для нас имеет значение каждая разрушенная семья, каждый разрушенный дом. Потому что мы — украинцы, и для нас человек — бесценен», — заявил президент.

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18 марта советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что позиции Украины на переговорах с Россией неизменны: прекращение огня, вывод российских войск и жесткие гарантии безопасности с конкретными формулами. По его словам, они могут длиться несколько недель, а позиция Москвы стала более «адекватной».

Подоляк подчеркнул: существуют уступки, на которые Украина точно не готова идти, в частности отдать свои территории.

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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Россия Переговоры Владимир Зеленский Война России против Украины

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