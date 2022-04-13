Нужно реагировать превентивно. Зеленский прокомментировал использования химического оружия в Мариуполе

13 апреля, 01:15
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Разбомбленные здания в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Разбомбленные здания в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию о том, что в Мариуполе против мирных граждан и защитников города российские оккупанты применили химическое оружие.

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Глава государства сообщил, что на заявления оккупантов о готовности применить химическое оружие миру необходимо было реагировать превентивно.

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Зеленский подчеркнул, что в данный момент нельзя точно определить, какое вещество было применено оккупантами.

«Пока нельзя делать стопроцентные выводы о том, что именно это было за вещество. Понятно, что в заблокированном городе невозможно провести полное расследование и полный анализ. Но, учитывая неоднократные угрозы российских пропагандистов относительно применения химического оружия против защитников Мариуполя и учитывая уже неоднократное применение российской армией, например, фосфорных боеприпасов в Украине, мир должен реагировать уже сейчас», — заявил президент.

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11 апреля полк Азов сообщил, что российские оккупанты использовали против украинских военных и гражданских в Мариуполе неизвестное отравляющее вещество, которое сбросили с беспилотника. У пострадавших наблюдается дыхательная недостаточность и нарушение координации.

Позже лидер Азова Андрей Билецкий уточнил, что российские оккупанты применили химическое оружие против украинских защитников на заводе Азовсталь в Мариуполе и пострадали три человека.

В Пентагоне заявили, что у них пока нет доказательств того, что в Мариуполе российские оккупанты применили химическое оружие.

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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Мариуполь Химическое оружие Владимир Зеленский Война России против Украины

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