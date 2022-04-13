Нужно реагировать превентивно. Зеленский прокомментировал использования химического оружия в Мариуполе 13 апреля, 01:15 Цей матеріал також доступний українською Разбомбленные здания в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию о том, что в Мариуполе против мирных граждан и защитников города российские оккупанты применили химическое оружие.

Война России против Украины — главные события 12 апреля

Глава государства сообщил, что на заявления оккупантов о готовности применить химическое оружие миру необходимо было реагировать превентивно.

Видео дня

Зеленский подчеркнул, что в данный момент нельзя точно определить, какое вещество было применено оккупантами.

«Пока нельзя делать стопроцентные выводы о том, что именно это было за вещество. Понятно, что в заблокированном городе невозможно провести полное расследование и полный анализ. Но, учитывая неоднократные угрозы российских пропагандистов относительно применения химического оружия против защитников Мариуполя и учитывая уже неоднократное применение российской армией, например, фосфорных боеприпасов в Украине, мир должен реагировать уже сейчас», — заявил президент.

11 апреля полк Азов сообщил, что российские оккупанты использовали против украинских военных и гражданских в Мариуполе неизвестное отравляющее вещество, которое сбросили с беспилотника. У пострадавших наблюдается дыхательная недостаточность и нарушение координации.

Позже лидер Азова Андрей Билецкий уточнил, что российские оккупанты применили химическое оружие против украинских защитников на заводе Азовсталь в Мариуполе и пострадали три человека.

В Пентагоне заявили, что у них пока нет доказательств того, что в Мариуполе российские оккупанты применили химическое оружие.

Слушайте подкаст на эту тему

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.