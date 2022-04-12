Теряются жизни украинцев. Для деблокады Мариуполя необходимо увеличить поставки оружия — Зеленский 12 апреля, 00:54 Цей матеріал також доступний українською Мариуполь после обстрела оккупантов (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Президент Владимир Зеленский заявил, что для деблокады Мариуполя необходимо увеличить поставки тяжелого вооружения в Украину.

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Президент сообщил, что Украине необходимы самолеты, достаточное количество бронетехники, артиллерия.

«Мы все еще зависимы в поставках оружия от наших партнеров. К сожалению, мы не получили столько, сколько необходимо, чтобы быстрее завершить эту войну, чтобы полностью уничтожить врага на нашей земле. И чтобы выполнить задачи, которые для каждого нашего человека являются очевидными. В частности, чтобы деблокировать Мариуполь. Если бы мы получили самолеты, достаточное количество бронетехники, артиллерию, мы могли бы это сделать», — заявил Зеленский.

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Глава государства призвал партнеров не терять время, ускорив поставки оружия, которое остается на складах.

«Задержки с поставками оружия означают то, что теряется не только время. Теряются жизни украинцев. Жизни, которые уже не вернуть. И это уже ответственность тех, кто до сих пор держит необходимое Украине оружие на складах. Ответственность, которая навсегда остается в истории. И останется», — заявил президент.

Украинские защитники более месяца противостоят превосходящим силам противника в Мариуполе в условиях гуманитарной катастрофы, вызванной постоянными российскими обстрелами. Президент Владимир Зеленский говорил, что оборона Мариуполя позволяет удерживать позиции украинских войск на востоке государства, благодаря этому у Украины более жесткие позиции на переговорах с Россией.



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