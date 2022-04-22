«Украсть унитаз и умереть». Зеленский назвал «величайшую» мечту российских оккупантов 22 апреля, 23:16 Цей матеріал також доступний українською Военная техника российских оккупантов в Украине (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Президент Владимир Зеленский считает, что России нужно заботиться о правах русскоязычных на собственной территории, потому что мечта россиян сейчас — «украсть унитаз и умереть».

Война России против Украины — главные события 22 апреля

В своем новом видеообращении он заявил, что в России нет свободы, а также процветает бедность, поэтому российские оккупанты едут на войну в Украину, чтобы украсть себе что-то, что напоминает нормальную жизнь.

Видео дня

«Если быть честным, то территория, на которой России стоит заботиться о правах русскоязычных, — это сама Россия. Где нет свободы слова, нет свободы выбора, просто не существует права на другое мнение. Где процветает бедность и где человеческая жизнь ничего не стоит. Настолько, что они едут к нам, едут на войну, чтобы украсть себе хоть что-то, что напоминает нормальную жизнь. Знаете, как раньше говорили о величайшей мечте: увидеть Париж и умереть. А от их поведения сейчас просто шок. Их мечта теперь — украсть унитаз и умереть», — сказал Зеленский.

14 марта российские оккупанты ограбили Васильевский историко-архитектурный музей-заповедник Усадьба Попова в Запорожской области. Они разбили оргтехнику и вынесли все, что поместилось в сумки, в частности пилы, шуруповерт и мраморный унитаз.

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