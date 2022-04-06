«ВСУ провели денацификацию». Зеленский назвал российских оккупантов нацистами
Оккупанты обстреляли Киевскую область (Фото:Офис президента)
Президент Владимир Зеленский рассказал, что враг раньше времени оправдывал свои массовые убийства на территории Украины. В частности, они назвали это «денацификацией».
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В интервью турецкому телеканалу Habertürk он подчеркнул, что Россия раньше времени оправдывала массовые убийства мирных жителей Украины.
Зеленский добавил, что российских военных с начала войны погибло более 10 тысяч.
«Это еще раз доказывает, что они собирались уничтожать Украину и называли это денацификацией. Но хочу вам сказать еще раз, что они повели себя как нацисты, их погибло сегодня, этих военных нацистов более 10 тысяч, если замысел был в этом, то я считаю, что наши военные провели денацификацию», — добавил президент.
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