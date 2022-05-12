«И неизлечимо». Зеленский назвал «больными» российских командиров, которые приказывают бомбить гражданские объекты

12 мая, 23:55
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские командиры, которые отдают приказы уничтожать гражданские объекты, — больные.

Война России против Украины — главные события 12 мая

В своем видеообращении за 12 мая президент напомнил, что ночью оккупанты нанесли ракетные удары по Черниговской области, разрушив школы.

Видео дня

«Конечно, Россия сейчас в таком состоянии, что любое образование ей только мешает, но чего можно достичь уничтожением школ? Все российские командиры, которые отдают такие приказы, — просто больные. И неизлечимо», — заявил Зеленский.

Президент также подчеркнул, что Украина восстановит всю гражданскую инфраструктуру.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Владимир Зеленский Война России против Украины

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