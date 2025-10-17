Зеленский назвал, что заставит Россию закончить войну против Украины

Глава государства подчеркнул, что каждое усиление обороноспособности Украины и решение партнеров по поддержке приближает завершение войны (Фото: REUTERS/Alina Smutko)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия будет вынуждена остановить войну, когда потеряет способность ее продолжать, а к миру Кремль могут побудить решительные действия международных партнеров.

Об этом он сказал в ночном обращении 17 октября.

«Россия будет вынуждена остановить войну, когда не сможет больше ее продолжать. И настоящая готовность России к миру не в словах, которые у Путина никогда не были в дефиците, а в реальном прекращении ударов и убийств, и именно с этим у него проблемы», — отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что каждое усиление обороноспособности Украины и решение партнеров по поддержке приближает завершение войны.

«Каждая система ПВО для Украины имеет значение для спасения жизни. Каждое решение, которое может усилить нас, приближает окончание войны», — добавил президент.

Зеленский также отметил, что безопасность может быть гарантирована только тогда, когда все достигнутые договоренности с партнерами, в частности в Вашингтоне, будут реализованы.

Его слова прозвучали на фоне противоречивых заявлений президента США Дональда Трампа о возможности поставки Украине ракет Tomahawk. Накануне Трамп заявил, что США «не могут истощать собственный арсенал», что вызвало вопросы о реальности таких поставок.

Сегодня, 17 октября, в Вашингтоне должна состояться встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа, во время которой стороны планируют обсудить вопросы усиления украинской ПВО, возможную передачу дальнобойных ракет Tomahawk и перспективы нового этапа действий ВСУ.