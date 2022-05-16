Зеленский назначил нового командующего Силами терробороны
Игорь Танцюра (Фото:Бабель)
Президент Владимир Зеленский назначил генерал-майора Игоря Танцюру командующим Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины.
Война России против Украины — главные события 15 мая
Указ № 337/2022 опубликован на сайте главы государства.
«Назначить генерал-майора Танцюру Игоря Ивановича командующим Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины», — говорится в указе.
Предыдущим указом № 336/2022 президент освободил от должности командующего Сил терробороны ВСУ Юрия Галушкина.
3 мая Верховная Рада приняла законопроект, который расширяет полномочия территориальной обороны. Теперь бойцы ТРО смогут выполнять свои задания в районах, где проходят боевые действия.
Ранее бойцы теробороны выполняли задачи в пределах территории соответствующего территориального общества.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.