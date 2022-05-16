Зеленский назначил нового командующего Силами терробороны

16 мая, 00:00
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Игорь Танцюра (Фото:Бабель)

Игорь Танцюра (Фото:Бабель)

Президент Владимир Зеленский назначил генерал-майора Игоря Танцюру командующим Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины.

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Указ № 337/2022 опубликован на сайте главы государства.

«Назначить генерал-майора Танцюру Игоря Ивановича командующим Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины», — говорится в указе.

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Предыдущим указом № 336/2022 президент освободил от должности командующего Сил терробороны ВСУ Юрия Галушкина.

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3 мая Верховная Рада приняла законопроект, который расширяет полномочия территориальной обороны. Теперь бойцы ТРО смогут выполнять свои задания в районах, где проходят боевые действия.

Ранее бойцы теробороны выполняли задачи в пределах территории соответствующего территориального общества.

https://www.youtube.com/watch?v=bD7SuQVLiAY
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война в Украине Владимир Зеленский Территориальная оборона Война России против Украины Терроборона

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