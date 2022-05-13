«Мы будем защищаться дальше». Защитники Мариуполя с начала войны уничтожили около 6 тысяч российских захватчиков — Паламар

13 мая, 21:27
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Мариуполь под обстрелами российских оккупантов, 14 апреля (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мариуполь под обстрелами российских оккупантов, 14 апреля (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Защитники Мариуполя с начала войны уничтожили около 6 тысяч российских оккупантов и более 100 единиц бронетехники.

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Об этом заявил заместитель командира полка Азов, капитан Святослав Паламар во время Киевского форума по безопасности.

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Он уточнил, что защитникам Мариуполя удалось также ликвидировать одного российского генерала.

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«Нашим гарнизоном удалось уничтожить около 6 тысяч единиц вражеской силы, в том числе одного генерала. Это около 78 танков. Это больше 100 единиц бронетехники. Это по подтвержденным. Есть еще, конечно, многие неподтвержденные данные, на которые мы не будем опираться», — сказал он.

Паламарь подчеркнул, что на штурм Мариуполя враг бросил свои элитные подразделения.

«Это 150-я дивизия, это 68-й танковый полк. Это 83-я бригада ВДВ. Это 346-я бригада ГРУ, спецназ. Это 22-я бригада спецназ ГРУ. Это 9-й полк морской пехоты ДНР. Это 810-я бригада черноморского флота. Это 155-я Тихоокеанская бригада. И это стратегическая авиация и тактическая авиация. Это наемники Вагнера и другие боевики с других территорий Российской Федерации и Кавказа», — сказал он.

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Заместитель командира полка Азов отметил, что враг превалировал украинских защитников в количестве вооружения и количестве пехоты.

«Эта группировка насчитывала около 14 тысяч военнослужащих. Это чрезвычайно огромное количество техники, это самолеты, это корабли, это корабельная артиллерия, это самолеты как тактической, так и стратегической авиации. И множество артиллерии, средств РСЗО. А также огромное количество ракет было выпущено на нас за весь этот период», — подчеркнул он.

В то же время Святослав Паламарь подчеркнул, что оборона Азовстали, которую пытаются штурмовать российские войска, продолжается.

«Мы будем сопротивляться дальше, пока у нас будет возможность», — сказал он.

https://www.youtube.com/watch?v=p_xQ8MjVP5c
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Донецкая область Мариуполь Российская агрессия Полк Азов Война России против Украины

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