«Мы не знаем, останемся ли живы». Защитники Мариуполя просят Зеленского дать ПВО 19 марта, 00:07 Цей матеріал також доступний українською Город Мариуполь под обстрелами российских оккупантов (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Начальник патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин призвал предоставить защитникам города систему противовоздушной обороны.

Его обращение опубликовал заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Вершинин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой предоставить системы ПВО.

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«Господин президент, сделайте так, чтобы Мариуполь выжил. Нам нужны системы ПВО. Не маленькие ракеты, которые не работают против самолетов агрессора, а нормальные системы ПВО. Мы не знаем точно, останемся ли живы, когда вы будете смотреть это обращение», — заявил он.

Он подчеркнул, что такая судьба, как у Мариуполя, может быть у каждого города.

«Знайте, такая судьба может быть у каждого города. Под завалами гибнут дети, старики. Они сидят 23 дня без воды и света», — сказал он.

Вершинин также обратился к лидерам стран мира и призвал помочь Украине бороться с российскими оккупантами. Он сказал, что мужество и мощь, которую проявляют защитники небольшого европейского государства против одной из крупнейших армий мира, должны подтолкнуть мировых лидеров предоставить Украине современные системы ПВО.

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