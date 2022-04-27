«Извини, что не успели». Защитник Мариуполя сообщил о смерти девочки на Азовстали 27 апреля, 20:47 Цей матеріал також доступний українською Игрушка, которую подарила девочка (Фото:Иван Богдан / Facebook)

Украинский защитник Мариуполя Иван Богдан сообщил о смерти девочки на Азовстали.

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По его словам, еще в конце марта 2022 года в бомбоубежище Азовстали девочка подарила ему мягкую игрушку. На вид ребенку было 10 — 12 лет, однако она захотела отдать военному своего мягкого гуся.

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«Сегодня мне сообщили, что на днях она погибла во время очередной авиационной бомбардировки россиян… Извини, малыш, что не успели тебя эвакуировать и дать возможность снова радоваться жизни», — сказал Богдан.

В подземных укрытиях завода Азовсталь вместе с защитниками Мариуполя находятся не менее 1000 мирных жителей — женщины с детьми, пожилые люди и семьи украинских военных. Зная об этом, россияне продолжают наносить массированные удары по территории Азовстали. Всего, по подсчетам украинских властей, в Мариуполе заблокированы около 120 тысяч мирных жителей.



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