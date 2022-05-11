«Мы обязаны бороться». Защитник Мариуполя обратился к Израилю от имени всех евреев на Азовстали 11 мая, 16:58 Цей матеріал також доступний українською Виталий Барабаш (Фото:Скриншот видео Илгам Гасанов via Facebook)

Украинский военнослужащий Виталий Барабаш записал видеообращение к Израилю от имени всех евреев, которые находятся в заблокированной Азовстали.

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Соответствующее видео опубликовал Илгам Гасанов в Facebook.

В своем обращении Барабаш с позывным Беня рассказывает, что он получил тяжелое ранение, контузии и тяжелые болезни. Из-за этого ему сложно говорить, поэтому его речь озвучил побратим от имени всех украинских евреев комбината.

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Он апеллирует к руководству Израиля геноцидом, которому евреев подвергал Сталин и Гитлер. Ныне общие корни евреев настигла новая трагедия, объединяющая двух диктаторов в лице Путина.

«Все время нас объединяли две страшные исторические трагедии, но сейчас мы просто обязаны бороться, потому что теперь это наша земля и наша страна. Украина никогда не отворачивалась от евреев, поэтому мы считаем, что Израиль может тоже не отвлекаться от украинского народа, а бок о бок стать против российских захватчиков, которые принесли новую трагедию. Сейчас мы, находясь здесь, нуждаемся в помощи Израиля в выводе всего военного гарнизона Мариуполя и призываем его спасти», — заявляет Барабаш.

Он добавляет, что именно у Израиля есть сила для этого, поэтому военные евреи надеются на эту страну.

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