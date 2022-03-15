Количество выпущенных по Украине ракет приближается к 1000 — Пентагон 15 марта, 02:46 Цей матеріал також доступний українською В Пентагоне также прокомментировали информацию о колонне российских войск (Фото:REUTERS/Joshua Roberts)

Представитель Пентагона сообщил, что с начала войны России против Украины оккупанты выпустили более 900 ракет.

Об этом сообщает CNBC.

«Представитель Пентагона на условиях анонимности отметил, что российский арсенал включает в себя баллистические и крылатые ракеты малой и средней дальности», — заявили в Пентагоне.

В Минобороны США также отметили, что большая колонна российской техники «застряла по пути в Киев».

11 марта Сенат Конгресса США одобрил законопроект, предусматривающий выделение $13,6 млрд экстренного финансирования, чтобы помочь Украине и другим восточноевропейским странам, а также усилить возможности Пентагона на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.



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