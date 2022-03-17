Запорожье готово принять порядка 30 тысяч переселенцев

17 марта, 05:53
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Автобусы для эвакуации жителей Мариуполя в Запорожье (Фото:Deputy Head for President’s Office, Ukraine/Handout via REUTERS)

Автобусы для эвакуации жителей Мариуполя в Запорожье (Фото:Deputy Head for President’s Office, Ukraine/Handout via REUTERS)

Зампредседателя Запорожской ОВА Александр Старух заявил, что город Запорожье может принять порядка 30 тысяч переселенцев.

«Сегодня встретили колонны из Мариуполя и Бердянска. Принимаем наших сограждан, которые вырвались из ада и направились к нам за помощью. Во второй половине дня произошло позорное событие, в результате обстрела колонны пострадали пять человек. Погибших нет, трое находятся в тяжелом состоянии», — написал Старух.

Он сообщил, что в город приехали 15 автобусов, в том числе с детьми из интернатов.

«Детей из интернатов мы отправим дальше, во Львов и за границу», — заявил Старух.

16 марта из Мариуполя в Запорожье прибыли более 6,4 тысяч человек.

Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Мариуполь Переселенцы Запорожская область Запорожье Бердянск Война России против Украины

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