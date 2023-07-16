Рустамзаде: Западная военная наука на десятилетия опережает российскую 16 июля, 07:47 Западная военная наука предусматривает интеграцию истребителей и высокоточных ракетных систем на поле боя, сказал эксперт (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Западная военная наука минимум на десятилетия опережает советскую. Такое мнение высказал азербайджанский военный аналитик центра STEM Агиль Рустамзаде в интервью NV, комментируя ситуацию на поле боя в Украине.

Эксперт отметил, что передача Украине американских истребителей F-16 может «кардинальным образом увеличить боевые возможности украинской армии». Он объяснил, что авиация эффективна на линии боевых соприкосновений, потому что может патрулировать участок фронта, например, в 200−300 км шириной, и выдвигаться на разные рубежи.



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«На постсоветском пространстве все еще царит советская военная наука, а западная военная наука ушла где-то на 10−20−30 лет вперед. И они работают с истребителями, высокоточными ракетными системами. И у них абсолютно не бывает ситуации, когда пехота на броне выдвигается и она встречает сопротивление такой же группы танков, группы пехоты. Все это отрабатывает авиация», — сказал Рустамзаде.

По его мнению, истребители F-16 сейчас могли бы стать «геймченджером» и изменить ситуацию на фронте, как в прошлом году это сделали РСЗО HIMARS.

Передача F-16 Украине — что известно

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна, США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях.



Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что союзники Украины будут индивидуально решать, когда начинать обучение украинских пилотов на F-16.



На саммите НАТО в Вильнюсе министр обороны Украины Алексей Резников подписал с 11 коллегами меморандум о создании коалиции по подготовке пилотов истребителей F-16. Также в программу можно включить другие типы истребителей.



Инфографика: NV

6 июля Румыния объявила, что открывает региональный учебный центр для пилотов истребителей F-16, который будет доступен для ее союзников и партнеров по НАТО, включая Украину.



При этом истребители будут поставлять при условии, что Украина не будет использовать их для ударов по территории страны-агрессора РФ. Резников говорил, что Украина возьмет на вооружение F-16 не раньше нового 2024 года.

