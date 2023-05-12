Залужный рассказал, чем война России против Украины напоминает Первую и Вторую мировые

12 мая, 23:26
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Залп Градов (Фото:Ukraine Armed Forces Press Service/Handout via REUTERS)

Залп Градов (Фото:Ukraine Armed Forces Press Service/Handout via REUTERS)

Длина линии фронта и расход боеприпасов обеими сторонами нынешней войны делают уместным ее сравнение с крупнейшими войнами ХХ века.

Такое мнение в эфире канала 1+1 высказал главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный.

Масштаб боевых действий соответствует показателям и Первой и Второй мировых войн, пояснил он.

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«Линия фронта у ВСУ — 3750 километров. Это очень много. Количество используемых нами и противником боеприпасов полностью совпадает. По численности сил сегодня еще немного меньше, чем на тогдашних фронтах. Но по другим признакам уже можно сравнить», — сказал Залужный.

Он признался, что был убежден: подобная война в ХХІ веке невозможна. Такого же мнения придерживались и его коллеги из других стран.

«Но мы начали сопротивление, начали защищать свою страну — поэтому война [приобрела] такие масштабы», — подчеркнул генерал.

Редактор: Николай Поддубный

Теги:   Первая мировая война Вторая мировая война Валерий Залужный Война России против Украины

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