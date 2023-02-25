Самое дешевое, что есть в России, — человеческая жизнь — Залужный о тактике оккупантов 25 февраля, 00:34 Валерий Залужный (Фото:Офис президента)

Для страны-агрессора России самое дешевое — это жизни российских солдат. Об этом сказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью украинскому журналисту Дмитрию Комарову, которое транслировали в эфире телемарафона в пятницу, 24 февраля.

«Они идут, чтобы уничтожить наши дома, убить наших женщин, детей, сделать так, чтобы эта земля никогда не была плодородной. Вот такую тактику они используют», — заявил он.



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Залужный отметил, что 15 тысяч потерь в Афганистане в свое время «фактически поставили на колени» СССР, а Россия не останавливается, хотя ее потери намного больше.

«Вывод только один: это, наверное, самое дешевое, что есть в этой стране — человеческая жизнь», — сказал генерал.

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что у Украины другая тактика и стратегия: «У нас нет таких возможностей. Тратить уйму боеприпасов, чтобы разрушать свою же инфраструктуру, нам нет смысла. Мы считаем каждый снаряд, каждую мину и каждую человеческую жизнь».

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 146 820 оккупантов, 3363 танка, 299 самолетов, 287 вертолетов, 2033 беспилотника, 18 кораблей и катеров и не только.