Залужный рассказал о ходе контрнаступления начальнику штаба Вооруженных сил Франции 7 сентября, 22:28 Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (Фото:Офис президента)

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный провел телефонный разговор с начальником Объединенного штаба Вооруженных Сил Французской Республики генералом армии Тьери Бюркаром.

Об этом говорится в сообщении в официальном Telegram-канале главкома в четверг, 7 сентября.

Залужный сообщил своему французскому коллеге о ходе боевых действий и обратил внимание на направления, где продолжаются «наши оборонительные и наступательные операции».

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Главком ВСУ заявил, что несмотря на «плотность вражеских инженерных заграждений, кратное преимущество противника в воздухе, живой силе, артиллерии и снарядах», украинские военные «продолжают продвигаться вперед».

Генералы также обсудили вопросы военных поставок и подготовки украинских защитников на территории Франции.

30 августа Залужный провел очередной телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов армии США генералом Марком Милли о поставках F-16 и вооружения, усилении ПВО и ходе боевых действий.

Контрнаступление ВСУ — последние новости

Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

Издание WSJ со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал официальным лицам США, что украинские силы находятся на пороге прорыва, комментируя критику «медленных темпов» контрнаступления.

28 августа в Минобороны официально подтвердили освобождение села Работино Запорожской области. Теперь бойцы продвигаются дальше в направлении Новопрокоповки, Очеретоватого и имели успех под Вербовым.

В начале сентября командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский заявил, что ВСУ прорвали первую линию обороны россиян на южном направлении.

5 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что наступление — это длительный и очень динамичный процесс.

6 сентября директор по анализу Разведывательного управления Минобороны США Трент Мол заявил, что вероятность прорыва ВСУ российской обороны составляет 40−50%.