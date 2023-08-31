F-16, вооружение и усиление ПВО. Залужный провел разговор с Милли о ходе контрнаступления 31 августа, 20:14 Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный (Фото:Пресс-служба президента Украины / Handout via REUTERS)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел очередной телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов армии США генералом Марком Милли о поставках F-16 и вооружения, усилении ПВО и ходе боевых действий.

Об этом главком сообщил в своем Telegram-канале в четверг, 31 августа.

Залужный добавил, что рассказал своему американскому коллеге об оперативной обстановке на фронте и ходе наступательной операции Сил обороны Украины.

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Главком ВСУ отметил, что отдельно они остановились на поставке вооружения, боеприпасов и усилении украинской ПВО.

Залужный поблагодарил Милли за «очередной пакет помощи по безопасности» от США, а также за работу, которую проводят западные партнеры «для предоставления Украине истребителей F-16».

Во вторник, 29 августа, США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на 250 миллионов долларов. Он включает боеприпасы для HIMARS, средства разминирования, Javelin, средства разминирования и многое другое.



В среду, 30 августа, Залужный во время телефонного разговора с начальником Штаба обороны Королевства Дания генералом Флеммингом Лентфером обсудил обучение украинских пилотов и инженеров на самолетах F-16.