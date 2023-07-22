«Сокрушительное поражение». Залужный показал точный удар украинских артиллеристов по российскому танку Т-80 — видео

22 июля, 16:51
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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал кадры слаженной работы разведки и артиллерии двух бригад по технике российских оккупантов (Фото:Скриншот из видео Главнокомандующий ВСУ/Telegram)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал кадры слаженной работы разведки и артиллерии двух бригад по технике российских оккупантов (Фото:Скриншот из видео Главнокомандующий ВСУ/Telegram)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал кадры, на которых видно, как украинские артиллеристы попадают в российский танк Т-80.

Соответствующее видео было обнародовано на официальном Telegram-канале Залужного.

На видео видно, как украинские защитники попадают в российский танк Т-80. Залужный не уточнил, на каком участке фронта и когда именно был нанесен удар, однако рассказал некоторые детали работы украинских защитников.

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«Сокрушительное огневое поражение противника. Осуществили артиллеристы 45-й отдельной артиллерийской бригады ВС Украины по результатам разведки целей, которую провели воины 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко», — написал Залужный.

«Вместе к победе», — резюмировал главнокомандующий ВСУ.

Редактор: Артемий Калинин

Теги:   Видео Российская техника Валерий Залужный Война России против Украины

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