Залужный встретился с коллегами-военачальниками из США, Британии и Польши

7 марта, 21:29
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Валерий Залужный с иностранными коллегами (Фото:Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook)

Валерий Залужный с иностранными коллегами (Фото:Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во вторник, 7 марта, обсудил с четырьмя коллегами из стран-союзников военную помощь Украине, подготовку украинских защитников и ситуацию на поле боя.

Как сообщается в Facebook Залужного, он провел встречу с:

  • верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе — командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи;
  • начальником штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Тони Радакином;
  • начальником Генштаба ВС Польши генералом Раймундом Анджейчаком;
  • командующим Группой содействия безопасности Украины генерал-лейтенантом Антонио Агуто.

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«Благодарен за очень содержательный и прямой разговор. В первую очередь проинформировал о ситуации на поле боя. Подробнее всего остановился на Восточном направлении. В частности, ходе событий в Бахмуте», — написал главнокомандующий ВСУ.

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Коллеги обсудили поставки Украине вооружения и боеприпасов. Как подчеркнул Залужный, вопросы усиления ПВО и передачи дальнобойного оружия остаются сверхважными. Также генерал обсудил с коллегами подготовку украинских военных.

4 марта Валерий Залужный встретился с начальником Штаба обороны Вооруженных сил Канады генералом Уэйном Эйром.

https://www.youtube.com/embed/51QfBAuYQ2M
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Военная помощь Поставки оружия Украина-США Украина-Польша Поддержка Украины Украина-Великобритания Валерий Залужный

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