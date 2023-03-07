Залужный встретился с коллегами-военачальниками из США, Британии и Польши
Валерий Залужный с иностранными коллегами (Фото:Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook)
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во вторник, 7 марта, обсудил с четырьмя коллегами из стран-союзников военную помощь Украине, подготовку украинских защитников и ситуацию на поле боя.
Как сообщается в Facebook Залужного, он провел встречу с:
- верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе — командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи;
- начальником штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Тони Радакином;
- начальником Генштаба ВС Польши генералом Раймундом Анджейчаком;
- командующим Группой содействия безопасности Украины генерал-лейтенантом Антонио Агуто.
«Благодарен за очень содержательный и прямой разговор. В первую очередь проинформировал о ситуации на поле боя. Подробнее всего остановился на Восточном направлении. В частности, ходе событий в Бахмуте», — написал главнокомандующий ВСУ.
Коллеги обсудили поставки Украине вооружения и боеприпасов. Как подчеркнул Залужный, вопросы усиления ПВО и передачи дальнобойного оружия остаются сверхважными. Также генерал обсудил с коллегами подготовку украинских военных.
4 марта Валерий Залужный встретился с начальником Штаба обороны Вооруженных сил Канады генералом Уэйном Эйром.