Обустраивал огневые позиции. Генпрокуратура установила начальника Росгвардии, который руководил захватом ЧАЭС 19 апреля, 01:30 Цей матеріал також доступний українською Чернобыльская АЭС была захвачена в первые дни полномасштабного вторжения российской армии (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Офис генерального прокурора сообщил, что установил личность начальника центра специального назначения сил оперативного реагирования и авиации Федеральной службы войск Росгвардии, который руководил захватом ЧАЭС.

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В Офисе генпрокурора сообщили, что генерал-майор Росгвардии заставлял работать персонал станции без пересменки и обустраивал на территории огневые позиции.

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«Он заставил работников выполнять свои служебные обязанности круглосуточно, без перерывов и возможности свободно передвигаться по территории. Также был ограничен доступ к получению медицинской помощи», — сообщили в Офисе генпрокурора.

Вышгородской окружной прокуратуры Киевской области генерал-майору РФ заочно сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и ведении агрессивной войны (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 УК Украины). Досудебное расследование продолжается.

Вечером 31 марта НАЭК Энергоатом со ссылкой на сотрудников Чернобыльской АЭС сообщила, что российские оккупанты, которые покинули территорию станции, забрали с собой нацгвардейцев, находившихся в плену с 24 февраля.

Мэр города-спутника ЧАЭС Славутича Юрий Фомичев заявил, что российские оккупанты могли взять в плен около 200 бойцов Нацгвардии в Чернобыльской зоне отчуждения.

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